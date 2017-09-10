Alanyaspor altın buldu
Vagner Love (penaltı) ve Filipovic’in (kendi kalesine) goleriyle Konya’da ilk galibiyetini alan Alanyaspor, seyircisiz maçta 3 puanın sahibi oldu
Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında galibiyetle tanıştı: 2-0. Turuncu-yeşilliler, ilk yarısını Vagner Love'un penaltı golüyle önde kapadıkları maçta, Petar Filipovic'in kendi kalesine attığı golle 3 puana uzandılar. 42. dakikada Efecan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, Filipovic'in eline çarparken, hakem Bülent Yıldırım, penaltı karar verdi. Vagner Love, penaltı vuruşunu değerlendirerek, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
FİLİ POVİC SKORU BELİRLEDİ
Alanyaspor, seycircisiz oynanan maçın ikinci yarasında da kontrolü elinde tuttu. Penaltıya sebep olan Konyasporlu Petar Filipovic, ikinci golde de başroldeydi. Alanyaspor atağında topu kendi kalesine gönderen Filipovic, karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu. Alanyaspor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:43
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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