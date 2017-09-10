 Alanyaspor altın buldu – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Alanyaspor altın buldu

    Alanyaspor altın buldu

    Vagner Love (penaltı) ve Filipovic’in (kendi kalesine) goleriyle Konya’da ilk galibiyetini alan Alanyaspor, seyircisiz maçta 3 puanın sahibi oldu

    Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında galibiyetle tanıştı: 2-0. Turuncu-yeşilliler, ilk yarısını Vagner Love'un penaltı golüyle önde kapadıkları maçta, Petar Filipovic'in kendi kalesine attığı golle 3 puana uzandılar. 42. dakikada Efecan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, Filipovic'in eline çarparken, hakem Bülent Yıldırım, penaltı karar verdi. Vagner Love, penaltı vuruşunu değerlendirerek, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

    FİLİ POVİC SKORU BELİRLEDİ
    Alanyaspor, seycircisiz oynanan maçın ikinci yarasında da kontrolü elinde tuttu. Penaltıya sebep olan Konyasporlu Petar Filipovic, ikinci golde de başroldeydi. Alanyaspor atağında topu kendi kalesine gönderen Filipovic, karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu. Alanyaspor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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