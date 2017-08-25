 Kral Love’a ödül – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Kral Love’a ödül

    Kral Love’a ödül
    Geçen sezon 23 golle Süper Lig'in gol kralı olan Alanyasporlu ödüllendirildi. Brezilyalı yıldız, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin 'Altın Top' ödülünü aldı. Alanyaspor, Aytemiz ile yeniden sponsorluk anlaşması yaptı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:08
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