Kral Vagner Love Alanya’da kaldı
Alanya, geçen sezon Monaco'dan 500 bin euro bonservisle aldığı Vagner Love'da mutlu sona ulaştı.
Geçen sezon 23 gol, 3 asistle takımını ligde bırakan ve gol krallığı tahtına da oturan Brezilyalı yıldızın 2018'de bitecek kontratı 2020'ye uzatıldı. Alanyaspor ayrıca, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı. Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen Lungu ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:58
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