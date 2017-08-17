Kral Vagner Love Alanya’da kaldı

Alanya, geçen sezon Monaco'dan 500 bin euro bonservisle aldığı Vagner Love'da mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon 23 gol, 3 asistle takımını ligde bırakan ve gol krallığı tahtına da oturan Brezilyalı yıldızın 2018'de bitecek kontratı 2020'ye uzatıldı. Alanyaspor ayrıca, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı. Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen Lungu ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.