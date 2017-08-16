Vagner Love, 2 yıl daha Alanyaspor'da
Alanyaspor, Süper Lig’de geçen sezon 23 golle gol kralı olan Brezilyalı yıldız futbolcu Vagner Love ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.
Love: "Sözleşme imzaladığım için çok mutluyum"
Brezilyalı golcü Vagner Love ise, Alanyaspor forması altında yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan, yönetim kurulu ve tüm kulüp çalışanlarının sözleşme yenileme sürecinde çaba gösterdiğini belirten Vagner Love, "Hepsine çok teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir çabaydı. Çok mutluyum. Babam, avukatım ve menajerim burada ve hepsi çok mutlu. Çünkü önümüzde kazanacağımız başarılar ve yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Uyumadan çaba gösteren kişilere de çok teşekkür ederim. Çok çabalayan insanlar var. Onlara bir kez daha çok teşekkür ederim. Hepimiz her şeyin daha iyisini, geçen senenin daha iyisini yapmak üzere buradayız" diye konuştu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:35
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Kocaman değişim
Toplam 23
Yorum
murat Lutfen su volkan dan vazgecin, bir ay icerisinde kacinci hata bu !!!!!! Guven vermiyor defansa.
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103 saniyede iki gol
Toplam 5
Yorum
adam süper çıktı rıdvan hoca diyor ki, belhanda çok çalışmalı. valla rıdvan hocam, çalışmamışı buysa, çalışmışını düşünemiyorum. adam süper
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Yüksek maaşının sırrı çözüldü
Toplam 7
Yorum
osterdunst aldiklari oyuncularin 3 yillik maliyeti 100 milyon euroyu gecti bu sene sampiyon olamazlarsa, yeni ismi galata cenaze kulubu olur.
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