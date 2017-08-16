Alanyaspor, Lungu'yu kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Alanyaspor, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.
Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen Chisamba Lungu ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.
Rusya Premier Ligi takımlarından Ural'ın sol kanat oyuncusu Lungu, daha önce Zambiya'nın Zanaco ve Gürcistan temsilcisi Zugdidi takımlarında oynadı.
Lungu, Zambiya A Milli Takımı'nda ise 40 kez forma giydi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Alanyaspor, Lungu'yu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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