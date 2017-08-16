 Alanyaspor, Lungu'yu kadrosuna kattı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    , Lungu'yu kadrosuna kattı

    Alanyaspor, Lungu'yu kadrosuna kattı

    Süper Lig ekibi , 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu 'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Rusya Premier Ligi takımlarından Ural'ın sol kanat oyuncusu Lungu, daha önce Zambiya'nın Zanaco ve Gürcistan temsilcisi Zugdidi takımlarında oynadı.

    Lungu, Zambiya A Milli Takımı'nda ise 40 kez forma giydi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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