Alanyaspor'da kombine kampanyası

Toplantıya Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akababa, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, resmi daire amirleri, sivil toplum kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm çalışma ve projelerin yapıldığını söyledi. Şehrin marka değerini artıran Alanyaspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için yapılan çalışmalara 'Haydi Alanya Kombineni Al Kulübüne Sahip Çık' kampanyasının da eklendiğini belirten Çavuşoğlu, "Stada daha çok taraftar çekmeyi ve kombine sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kombine fiyatlarımız çok uygun. Sabit gelir kaynaklarımızı da artırmamız gerekiyor. Bunun için Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in de desteğiyle kulübümüzün lisanslı ürünlerinin satılacağı Alanyaspor Store mağazası yapacağız" dedi.

"DESTEK VERMELİYİZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ise Alanyaspor'un çok hızlı bir şekilde Süper Lig'e yükseldiğini ve bunda kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunun büyük gayreti olduğunu kaydetti. Bundan sonraki süreçte Alanyaspor'un Süper Lig'de kalması gerektiğini ifade eden Güney, "Bunun için hep birlikte sorunlara eğilerek destek vermeliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel de sporu ve Alanyaspor'u çok seviyor. Onun da desteğiyle üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğimize söz veriyorum" dedi.

BAŞKAN YÜCEL'DEN DESTEK

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de şöyle dedi:

"Alanya için hazırlanan her proje bizim için çok önemlidir. Ortak değerimiz olan Alanyaspor'u yaşatmak hepimizin görevidir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Alanya'nın en önemli değerleri Alanyaspor için birlik ve dayanışma içerisinde olacağız. Kampanyayı teşvik etmek amacıyla şahsım adına 100 adet kombine kart satın alacağım. Herkesin bu kampanyaya katılmasını arzu ediyorum."

KAYMAKAMDAN ÇAĞRI

Projeye önderlik yapan Kaymakam Mustafa Harputlu ise "Bu birlik ve beraberliğin devam etmesi halinde Alanyaspor'un çok iyi yerlere gelmesini sağlayacağız. Alanyaspor'un yaptığı tanıtım çok önemli. Karşılıklı diyalog halinde sorunları çözebiliriz. Bu projeye Alanya'da yaşayan herkesi katılmaya davet ediyoruz. Gücü yeten kombine, yetmeyen Passolig kartı alarak kulübe katkı sağlayabilir. Bu projenin tanıtımına katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2 BİN PASSOLİG, 500 KOMBİNE DESTEĞİ

Alanya Belediyesi de kampanyaya öncülük yaparak yaklaşık 2 bin personelin Passolig kartı, yaklaşık 500 personelin de kombine kartı sahibi olması için çalışma başlattı. Bu çalışmanın protokolü ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında imzalandı.

Kampanyaya katılan ilk özel kurum ise Sea Alanya işletmesi oldu. İşletme Müdürü Hakan Özmen 20 adet kombine kart satın alarak kampanyaya destek verdi. Kampanyanın 100 gün sürmesi hedefleniyor.