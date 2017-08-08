 Alanya’dan Stoch bombası – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Alanya’dan Stoch bombası

    Alanya’dan Stoch bombası
    Süper Lig'de ikinci sezonuna giren Akdeniz ekibi, F.Bahçe'de forma şansı bulamayan 'un peşinde... 27 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerle anlaşan turuncu-yeşillilerin, Slovak sağ kanatın menajeri ile de el sıkıştığı öğrenildi. Stoch geçen sezon 21 maçta 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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