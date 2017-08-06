Akdeniz temsilcileri yenişemediler

Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki maç Side'deki Emirhan Otelleri Aslan Zeki Demirci Spor Tesisleri 1 Nolu Saha'da oynandı.



15'inci dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası ön çizgisinin 5 metre kadar dışında M'Billa'nın önünde kaldı. M'Billa'nın bekletmeden sert şutunda savunmaya da çarpan top önde yakalanan kalecinin üstünden ağlara gitti: 1-0.



Maçın 26'ncı dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren El Kabir yerden sert vurdu, kaleci Haydar'ın müdahalesine rağmen top köşeden filelere gitti: 1-1.



36'ncı dakikada Alanyaspor atağı sağ kanattan Emre Akbaba ile gelişti. Emre'nin yerden pasında Vagner Love bekletmeden topu Efecan'a aktardı. Ceza sahasına giren Efecan kaleye vurduğu anda Antalyaspor savunması topa müdahale etti. Boşta kalan topu penaltı noktası üzerinden M'Billa tamamladı: 2-1.



Maçın 41'inci dakikasında ceza alanı içinde oluşan karambolde top Maicon'un önüne düştü. Bu oyuncu yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

51'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Drole'nin şutu savunmadan döndü. Topu önünde bulan Emre Güral uzaktan sert vurdu, top ağlara gitti: 2-3.



76'ncı dakikada ceza sahası içerisinden kazanılan serbest vuruşta Vagner Love topu ağlara gönderdi: 3-3. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emir Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirci'ye üzerinde ismi yazan imzalı forma hediye etti.