Welinton Alanya’da

Turuncu-yeşilliler, Katar’ın Al-Khor takımından 28 yaşındaki Welinton’u aldı. Brezilyalı stoper Flamengo’da birlikte top koşturduğu Vagner Love’la tekrar buluştu.

Alanyaspor, geçen sezon Katar'ın Al-Khor takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 2+1 yıllık imza attı. Sambacı stoper, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza töreninde, "Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım" dedi. Daha önce Bülent Uygun'un çalıştırdığı Umm Salal'da oynayan Welinton, F.Bahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'yla Coritiba'da, Alanya'da tekrar tekrar buluşacağı Vagner Love'la da Flamengo'da birlikte top koşturdu. 1.81 boyundaki tecrübeli savunmacı geçen sezon oynadığı 17 maçta 1 gol attı.