Welinton Souza Silva Alanyaspor'da
Alanyapor, Brezilyalı savunmacı Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı.
Süper Lig ekibi Alanyaspor Brezilyalı stoper 28 yaşındaki Welinton Souza Silva ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı Welinton için aldıkları referansların çok iyi olduğunu anlatarak, "Teknik heyet ve scout ekibimiz tarafından izlenen bir oyuncuydu. Brezilya Serie A'da uzun yıllar oynadı. Flamengo'da şampiyonluk yaşadı. Stoper bölgesinde de eksiklerimiz vardı. Çok katkı sağlayacağını inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur" dedi.
Welinton Souza Silva da "Her şeyden önce böyle bir transferin gerçekleştiği için çok mutluyum. Burada çok güzel karşılandım, daha önce de Alanya şehri hakkında bilgilerim vardı, referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni tercih edenleri yanıltmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım" diye konuştu.
Daha önce Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın Umm Salal, ülkesi Brezilya'da Alex De Souza'nın da formasını giydiği Coritiba, Vagner Love'un oynadığı Flamengo formasını terleten Welinton, 8 kez de Brezilya U20 Milli Takımı'na seçildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:01
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Cueva için teklif bekliyor
Toplam 2
Yorum
YAUT1705 BENCEDE LENS NEGREDO VE MANGALAYI ALIRSAK HEM ŞAMPİYONUZ HEM UEFA KUPASINI ALIRIZ.
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Tabanca gibi takım geliyor
Toplam 31
Yorum
can hocama can hocam lens emre mor dirar sizce sağ kanata çok değilmi ? FENERBAHÇEMİZE oyunu 2 yönlü oynayabilen bir orta saha bir forvet ve sol bek
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Cueva için teklif bekliyor
Toplam 2
Yorum
kartalpençesi Videolarını seyrettim, Tolgay bu adamdan 2 gömlek üstün.Adamlar çok yavaş top oynuyorlar.Lensi alın daha iyi
Welinton Souza Silva Alanyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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