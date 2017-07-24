 Alanyaspor mağlup: 0-3 – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    mağlup: 0-3

    Alanyaspor mağlup: 0-3
    , Avusturya kampından oynadığı hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El Ehli takımına 3-0 yenildi. Sezona Afyon'da hazırlanan Balıkesirspor, Türkmenistan'ın Şagadam ekibiyle oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı. Goller Mehmet (2) ve Abdulkadir'den geldi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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