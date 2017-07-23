Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Alanyaspor kondisyon yüklemesi yaptı. Teknik Direktör Safet Susic yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Alanyaspor bu akşam saat TSİ 18.00'de kamptaki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli Jeddah takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Antalya ekibi 3 hazırlık maçı daha oynayacak. Alanyaspor, 25 Temmuz Salı günü Yunanistan'an Asteras Tripolis ekibiyle, 27 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Einthracht Frankfurt takımıyla ve 30 Temmuz'da da Suudi Arabistan'ın Al Hilal Riyadh takımıyla hazırlık maçı yapacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:08
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RVP'ye yakın markaj
Toplam 17
Yorum
Cavcav Cavcav senelerce afrikadan adi sani olmamis oyunculari 100.000 euroya buldu getirdi milyonlara satti. RVP 6 milyon etmez satin gitsin
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Negredo yolda
Toplam 7
Yorum
eraycan alın bu oyuncuyu fbnin istediği gabigolü ikisi yanyana izleyin ne bekleniyor gabigolden geçtim 2 forvet stoper ilk halledilmesi gereken iş
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Negredo yolda
Toplam 7
Yorum
eraycan her sene aynı durum tutacak diye bir şey yok yönetim yanlış yapıyor transferler bir an önce bitmeli
Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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