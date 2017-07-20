 Remy Riou Alanya’da – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Alanya’da

    Remy Riou Alanya’da
    , Nantes'ın kalecisi ile dün sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde yapılan törende 3 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki file bekçisi, Güney ekibinin 5. transferi oldu. Tecrübeli kaleci, "Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Remy Riou Alanya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.