Alanyaspor'da kaleci transferi

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kaleci eksikliğini Remy Riou ile giderdiklerini belirtti.

Takımdan ayrılan kaleci Zdenek Zlamal'ın yerine arayışta olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Kalemizde eksikliğimiz vardı. Remy ile de bir süredir transfer görüşmesi yapıyorduk. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. İyi bir kaleci aldığımızı düşünüyorum. Alanyaspor'a çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Remy ise uzun süren görüşmelerin kendisi için mutlu sonla bittiğini söyledi. Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Remy, "Artık yeni bir takımdayım, yeni hedeflerim var. Bu sezon takım arkadaşlarımla ligi en üst seviyede tamamlamayı amaçlıyorum." dedi.

Türkiye ligini takip edip etmediğine yönelik bir soru üzerine Remy, Süper Lig'i bilmediğini, her zaman önceliğinin kendi performansı olduğunu dile getirdi.

Futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başlayan Fransız kaleci, sırasıyla Lorient, Auxerre, Toulouse ve son 5 yıldır da Nantes forması giymişti. Remy, Alanyaspor ile kariyerinin ilk yurt dışı transferini de gerçekleştirmiş oldu.