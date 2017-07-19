 Alanyaspor'da kaleci transferi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da kaleci transferi

    Alanyaspor'da kaleci transferi

    Süper Lig ekibi , Fransa'nın Nantes takımından 29 yaşındaki kaleci 'yu transfer etti.

    Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kaleci eksikliğini ile giderdiklerini belirtti.

    Takımdan ayrılan kaleci Zdenek Zlamal'ın yerine arayışta olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Kalemizde eksikliğimiz vardı. Remy ile de bir süredir transfer görüşmesi yapıyorduk. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. İyi bir kaleci aldığımızı düşünüyorum. 'a çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

    Remy ise uzun süren görüşmelerin kendisi için mutlu sonla bittiğini söyledi. Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Remy, "Artık yeni bir takımdayım, yeni hedeflerim var. Bu sezon takım arkadaşlarımla ligi en üst seviyede tamamlamayı amaçlıyorum." dedi.

    Türkiye ligini takip edip etmediğine yönelik bir soru üzerine Remy, Süper Lig'i bilmediğini, her zaman önceliğinin kendi performansı olduğunu dile getirdi.

    Futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başlayan Fransız kaleci, sırasıyla Lorient, Auxerre, Toulouse ve son 5 yıldır da Nantes forması giymişti. Remy, Alanyaspor ile kariyerinin ilk yurt dışı transferini de gerçekleştirmiş oldu.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor'da kaleci transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.