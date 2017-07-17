Türkiye’de Türk oyuncu almak zor!
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yabancı futbolcu transferinin daha kolay olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de Türk oyuncu almak gerçekten çok zor. Geçen sezon Wagner'i transfer ettik, gol kralı oldu. Türkiye'den böyle bir futbolcuyu transfer edebilir miyiz? Büyük kulüplerdeki yerli futbolcuların anlaşmaları çok yüksek" diye konuştu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Türkiye’de Türk oyuncu almak zor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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