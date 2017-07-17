Türkiye’de Türk oyuncu almak zor!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yabancı futbolcu transferinin daha kolay olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de Türk oyuncu almak gerçekten çok zor. Geçen sezon Wagner'i transfer ettik, gol kralı oldu. Türkiye'den böyle bir futbolcuyu transfer edebilir miyiz? Büyük kulüplerdeki yerli futbolcuların anlaşmaları çok yüksek" diye konuştu.