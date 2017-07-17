 Türkiye’de Türk oyuncu almak zor! – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkiye’de Türk oyuncu almak zor!

    Türkiye’de Türk oyuncu almak zor!

    Alanyaspor Başkanı , dün çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Yabancı futbolcu transferinin daha kolay olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de Türk oyuncu almak gerçekten çok zor. Geçen sezon Wagner'i transfer ettik, gol kralı oldu. Türkiye'den böyle bir futbolcuyu transfer edebilir miyiz? Büyük kulüplerdeki yerli futbolcuların anlaşmaları çok yüksek" diye konuştu.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye’de Türk oyuncu almak zor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.