Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı
Süper Lig ekibi Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampını tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirdiği kampın son antrenmanında, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın sonrası kentten ayrılan Alanyaspor, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:26
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
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Düsseldorf'lu Bu kadar transferi Tudor vs yaptiramaz ! Bu isin arkasinda, önemli bütceleri kullanabilen ve takim yapabilen tecrübeli bir isim var !
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''O olduğu sürece takım olamayız''
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gs ultraslan nerde sesleri çıkmıyor gerçek! gs lı mıdırlar ?
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KARTAL EVET AVRUPADA MACA GIDIP ADAM GIBI SEYRETMEYI BECEREMEYEN BESIKTASLILAR;KULÜBE ZARAR VERDIGINIZ FARKINDAMISINZ?
Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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