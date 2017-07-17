 Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , Erzurum kampını tamamladı

    Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı

    Süper Lig ekibi , yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampını tamamladı.

    Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirdiği kampın son antrenmanında, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

    Antrenmanın sonrası kentten ayrılan , iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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