''Türkiye'de Türk futbolcu olmak çok zor"

Transfer çalışması ve bu ülkede yapılan U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı da izlemeye gelen Başkan Çavuşoğlu, şu açıklamaları yaptı;

'Öncelikli hedefimiz geçen sezon ligde kalıcı olmak' diyen Başkan Çavuşoğlu, ''Süper lig kolay bir lig değil ve çok zor bir lig. Oraya çıkmak ne kadar zorsa, orada kalmak ve barınmakta bir o kadar zor. Geçen yıl bu ligde kalmak istiyoruz dedik ve kalmayı başardık. Düşme potasına girmeden ve bir sıkıntı yaşamadan ligde kaldık. Bu yıl kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Geçen yıl ligi 41 puanla bitirdik. Bu senede en kötü 40 puanın üstünde bitirmemiz gerekiyor. Bu ligde devamlılık bizim için çok önemli. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımız şu anda Erzurum'da kampta. Birkaç Transfer yaptık ama daha eksik bölgelerimiz var. Transferle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah ikinci kampa takımımız eksikleri tamamlamış olarak gidecek. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor.''

''YABANCI FUTBOLCU TRANSFERİ TÜRK FUTBOLCUDAN DAHA KOLAY''

Bu yıl takımların yabancı oyunculara yönelmesini değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, ''Türkiye'de Türk oyuncu olmak gerçekten çok zor. Yabancı futbolcu almak daha kolay. Geçen sezon biz Wagner'i transfer ettik ve Türkiye de gol kralı oldu. Türkiye'den böyle bir futbolcuyu transfer edebilir miyiz? edemeyiz, çünkü çok zor. Büyük kulüplerdeki futbolcuların anlaşmaları çok yüksek olması haliyle, alttaki veya Anadolu kulüplerine zaten gelmiyorlar. Bu futbolcular Anadolu kulüplerine, bütçesi dar olan kulüplere zaten gelmek istemiyorlar. Orada kaldıklarında aldıkları paralar çok yüksek. İyi futbolcuların sözleşmeleri zaten devam ediyor. Boşta kalan futbolcular ne kadar işini görür o da ayrı bir durum. Bunun için yurt dışından futbolcu almak maliyet olarak da, transferi olarak da daha kolay oluyor. Yabancı sayısı azaltılabilir onlara çekilebilir, bu benim görüşüm. Türk futbolunda bir gelişme, bir aşama kaydedilmesi lazım. Süper ligdeki U21 takımlarının profesyonel olması lazım diye düşünüyorum. Portekiz'deki gibi olmalı diye düşünüyorum. Futbolcunun gelişmesi ve daha verimli olması için" ifadelerini kullandı.

''TÜRK ATLETİZMİNİN BAŞARILARI KÜÇÜMSENMEYECEK DERECEDE''

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan vekilliği görevini de yürüten Hasan Çavuşoğlu, Polonya'da devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Milli takımı şöyle değerlendirdi;

''Atletizm Türkiye'de futboldan sonra öne çıkan bir federasyon. Son dönemde elde ettiğimiz başarılar küçümsenmeyecek derecede. Görüyorsunuz, Dünya şampiyonu olan Mizgin kızımız ve burada 10 bin metrede şampiyon olan Yasemin kızımız. Bunlar Milli duyguyu öne çıkarıyor ve göğsümüzü kabartıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte, Atletizm çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fatih Çintimar başkanlığında yönetim olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çalışma ortamı olarak her türlü imkan sağlanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok daha büyük başarılar geleceğine inanıyorum.''

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor Başkanı ve Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu, Milli atletlerle hatıra fotoğrafı çektirerek tüm sporculara başarılar diledi ve yarışmaları izledi.