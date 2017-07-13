Alanyaspor’un rakipleri belli oldu
Alanyaspor’un, Erzurum ve Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:
15 Temmuz Cumartesi
Alanyaspor - Altınordu
23 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)
25 Temmuz Salı
Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)
27 Temmuz Perşembe
Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)
30 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan)
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
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Keyfi yerinde!
Toplam 1
Yorum
vergi sistemi ülke de açlık sınırı yüzde elli artmış bu adamlara verilen dövizlerin üstelik vergisi alınmıyor..
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'Direk kıran' Niang Fener'e
Toplam 4
Yorum
adalet mi ülke de açlık sınırı yüzde elli artmış bu adamlara verilen dövizlerin üstelik vergisi alınmıyor..
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Sneijder’den kontra teklifi
Toplam 7
Yorum
10ur bu adamı kulübün üstünde tutanlar utansın. GS yi resmen huzur evine döndürdünüz. 1 milyon bile etmez bu yatış ustası kurnaz.
Alanyaspor’un rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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