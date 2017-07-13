 Alanyaspor’un rakipleri belli oldu – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’un rakipleri belli oldu

    Alanyaspor’un rakipleri belli oldu

    ’un, Erzurum ve Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

    İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren , burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak.

    Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:
    15 Temmuz Cumartesi
    Alanyaspor - Altınordu

    23 Temmuz Pazar
    Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)

    25 Temmuz Salı
    Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)

    27 Temmuz Perşembe
    Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)

    30 Temmuz Pazar
    Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan)
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:58
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