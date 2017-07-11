Alanyaspor, güç ve kondisyon çalıştı
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdürüyor. Akdeniz ekibi, sabah yaptığı antrenmanda güç ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:53
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Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Toplam 1
Yorum
1907 Şu HAK 3 ü her yerde görmek zorunda mıyız arkadaş bu nedir
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Emre'ye karşılık Alper
Toplam 30
Yorum
vistak Gecen yıl hanginizin tuttuğu takım FENERİ yendi ?
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Ben Arfa fazla uçtu
Toplam 7
Yorum
Enda Ben Arfa kim Allah aşkına hangi fenerli istiyo bide? Senelik 6m euro yu RVP almıyor. Çin Ligine döndüğümüz için adamlar uçuşta.
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