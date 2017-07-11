 Alanyaspor, güç ve kondisyon çalıştı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    , güç ve kondisyon çalıştı

    Alanyaspor, güç ve kondisyon çalıştı

    , yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdürüyor. Akdeniz ekibi, sabah yaptığı antrenmanda güç ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

    Erzurum Palandöken'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , kampın 7. gününde çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic ve yardımcıları gözetiminde yapılan antrenmanda kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:53
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