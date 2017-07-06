 Alanya’da iki imza – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Alanya’da iki imza

    Alanya’da iki imza

    'dan iki transfer daha geldi...

    Turuncu-yeşilliler Cenk Ahmet Alkılıç ve Yusuf Çoban'ı da kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladığı 29 yaşındaki sağ bekle 2, Almanya'da Bundesliga'da Hoffenheim'ın 2. takımında oynayan 20 yaşındaki golcü Yusuf Çoban'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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