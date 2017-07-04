Alanyaspor'da N'Sakala imzaladı

Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada Fransız futbolcuyu, yoğun çaba sarf ederek transfer ettiklerini söyledi. Fabrice N'Sakala'nın geçen sezon takıma büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Çavuşoglu, şunları söyledi:



3 YILLIK SÖZLEŞME

"Hem teknik heyet hem yönetimimizin hem de taraftarımızın çok istediği bir futbolcuydu. Bu transfer için yönetim kurulu ve genel koordinatörümüz çok çaba sarf etti ve N'Sakala 3 yıllık anlaşma yaptık. Kendisi Alanya'yı, biz de kendisini çok seviyoruz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun."

Fabrice N'Sakala ise mukavele yaptıktan sonra evine döndüğüm için çok mutlu olduğunu ifade etti, şöyle konuştu:



"ALANYASPOR'A SÖZ VERMİŞTİM"

"Transferde başkanımızın emeği büyük. Onlara teşekkür ediyorum. Umarım Alanyaspor'un gerçek bir futbolcusu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Zaten sezon bitmeden önce Alanyaspor'a söz vermiştim. Alanyaspor'un bana sundukları parayla ölçülemez. Bana gösterdikleri sevgi ve saygı Alanyaspor'a imza atmamda etkili oldu."



N'Sakala, kendisini Alanyasporlu yapan imzalı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende attıktan sonra takımının antrenmanına çıktı.