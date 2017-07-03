Alanyaspor, N'Sakala'nın bonservisini aldı

Anderlecht Kulübünden geçen sezon devre arasında kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yoğun çaba sarf ederek N'Sakala'nın bonservisini aldıklarını söyledi.

Geçen sezon takıma büyük katkı sağlayan N'Sakala'nın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hem teknik heyet hem yönetimimiz hem de taraftarımızın çok istediği bir futbolcuydu. Bu transfer için yönetim kurulu ve genel koordinatörümüz çok çaba sarf etti ve N'Sakala 3 yıllık anlaşma ile gerçek Alanyasporlu oldu. Allah sakatlık vermezse bu sezon daha faydalı olacağına inanıyoruz. Kendisi Alanya'yı çok seviyor. Biz de kendisini çok seviyoruz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

N'Sakala ise takımda kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Transferinde Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu'nun emeğinin büyük olduğunu dile getiren N'Sakala, "Onlara teşekkür ediyorum. Umarım Alanyaspor'un gerçek bir futbolcusu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine de değinen N'Sakala, sezon bitmeden önce Alanyaspor'a söz verdiğini vurguladı.

Alanyaspor'un sunduklarının parayla ölçülemeyeceğini kaydeden N'Sakala, "Bana gösterdikleri sevgi ve saygı Alanyaspor'a imza atmamda etkili oldu." şeklinde görüş belirtti.