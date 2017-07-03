Alanyaspor lige hazırlanıyor

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün saat 19.30'da başlayan antrenman öncesi teknik direktör Safet Susic oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 guruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.