Alanyaspor lige hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün saat 19.30'da başlayan antrenman öncesi teknik direktör Safet Susic oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 guruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:35
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''Lige damga vuracağım''
Toplam 11
Yorum
muhterem Favori 11'inden bile ne kadar boş bir adam olduğu anlaşılıyor.Kendini Zidane dan filan üstün görüyor.Futbol boş konuşmakla oynanmıyor.
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
YALÇINI. BEŞİKTAŞ A BAŞAK ŞEHİRDEN AYRILAN YALÇIN LAZIM. ÇOK İŞ YAPAR BJK DE. BJK DEFANSINI TOPLAR KAFADAN GEÇİT VERMEZ.. KAÇIRMAYIN FİKRET BAŞKAN
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
PEPE ? Mİ PEPE MİSİN HEPE MİSİN NE İŞİN VAR BEŞİKTAŞ TA. SAÇININ KILLARI AĞARMIŞ GİT EVİNDE OTUR ARTIK. BEŞİKTAŞ IN SANA İHTİYACI YOK KARDEŞİM YOK
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