 Alanyaspor lige hazırlanıyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Alanyaspor lige hazırlanıyor

    Alanyaspor lige hazırlanıyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

    Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün saat 19.30'da başlayan antrenman öncesi teknik direktör Safet Susic oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 guruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:35
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