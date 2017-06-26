Alanyaspor’dan transfer atağı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışa geçen Alanyaspor, 2017- 18 öncesi transferde düğmeye bastı. Bonservisi Galatasaray'da olan Emrah Başsan'la imza aşamasına gelen Güney ekibi, Nantes'ın kalecisi Remy Riou'yla da temasa geçti. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki file bekçisinin birkaç gün içinde karar vermesi bekleniyor.