 Love Alanya’da mutlu – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Love Alanya’da mutlu

    Love Alanya’da mutlu
    Süper Lig'in gol kralı Vagner Love için Başkan , transferi konusunda açık konuştu. Çavuşoğlu, "Çin'den, iki katı teklif yapıldı. Vagner, parayı kazandım, mutlu olmak istiyorum" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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