Alanyaspor Mbilla'yı kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, transfer sezonunda ilk imzayı geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Mbilla Etame'ye attırdı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, kendisini 2 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra birçok kulübün teklifte bulunduğu Mbilla'nın, Alanyaspor'u tercih ettiğini söyledi. Mbilla'nın bildikleri bir oyuncu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Alanya'da başarılı olacağına inanıyoruz. Kazasız ve belasız bir sezon diliyorum." dedi.
Mbilla ise eski takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve yöneticilere teşekkür etti. Antalyaspor'daki görevini tamamladığını ifade eden Mbilla, "Artık yeni bir macera ve başarılar için Antalya şehrinin ikinci ailesi olan Alanyaspor'a geldim. Bana olan ilgiden dolayı Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Transferde büyük emeği vardı." diye konuştu.
Son 2 sezonda Antalyaspor'da forma giyen Mbilla, Süper Lig'de 49 maçta görev yaptı ve 11 gol attı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:25
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Talisca gidemez
Toplam 7
Yorum
Hiseslichat Bence bir Beşiktaşlı olarak Taliscaya bu kadar yüz vermemelerini yeğlerim..Kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş onla var olmadı yerini bilmeli
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 10
Yorum
HAYALPRENST SEN COK HAYALCISIN O KADAR BUTCESI YOK HEM OLSA BILE HEMEN OTURMAZ OYUNCU
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 10
Yorum
İSİMSİZ MQ QWEQWE Muslera .- Tete-maicon.serdar.clichy selcuk Haliloviç Sinan Sneijder Belhanda Gomis Al sana şampiyon kadro
Alanyaspor Mbilla'yı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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