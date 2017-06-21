Çavuşoğlu'ndan Vagner Love'a gözdağı

- Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip ve yöneticiler ile oynadığı maçlarda attığı gollerle Vagner Love'a gözdağı veriyor - Çavuşoğlu: - "Arkadaşlarımız, 'Vagner Love giderse, yeri dolar. Vagner sakat, sen oyna başkanım.' diye yorum yapıyorlar" - "Vagner Love'ın geleceğine çok ihtimal vermemiştik" - "Eksik olan bölgelerimize kaliteli oyuncu takviyeleri yaparak, ligi orta sıralarda bitirecek, ilk 6'yı zorlayan bir takım olma hedefiyle hareket etmemiz gerekiyor" - "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in, Antalyaspor'umuza yaptığı tesisin hemen hemen aynısını Alanyaspor'umuza yapacağız"

ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER -

Eski futbolcular Elvir Baliç, Emrah Eren ve Fevzi Layiç'in de yer aldığı maçta futbol oynayan Hasan Çavuşoğlu, yeşil sahada kendine güvendiğini belirterek, "Arkadaşlarımız, 'Vagner Love giderse, yeri dolar. Vagner sakat, sen oyna başkanım.' diye yorum yapıyorlar. Böyle espriler oluyor, bunlar tabii işin güzellikleri. Bir işi severek yapmak çok önemli. Futbol oynadık, hala da burada hocalarımızla yöneticilerimizle haftada bir maç yapıyoruz. Biz de golleri atıyoruz." dedi.

Türk futbolunun önemli golcüleri Ümit Karan ve Tanju Çolak'ın da attığı gollere tam not verdiğini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen gün Ümit Karan aradı, bunca yıllık futbol hayatımda böyle goller görmedim dedi. Tanju Çolak'la da Antalyaspor'un tesis açılışında beraberdik, Tanju'ya, 'Sen mi iyi kafa atıyorsun, başkan mı?' diye sordular, 'Başkan, onun vuruş tekniği çok farklı, o sıyırtarak kafa vuruyor, ben onun gibi yapamıyorum.' dedi."

Futbolun içinden geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Çıraklığını yapmadığın işin patronu olmayacaksın demişler. Başkanlığın yanında, aynı zamanda futbol antrenörüyüm. Türkiye'de başka futbol antrenörü olan başkan var mı bilmiyorum. Ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonunda başkan yardımcısı, Özel Sporcular Federasyonunda yönetim kurulu üyesi, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda da başkan yardımcısıyım. Spor yapan insanlara katkı sağlayabilmek için çabalıyorum." sözlerine yer verdi.

- "Vagner Love'ın geleceğine çok ihtimal vermemiştik"

Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'deki ilk yılında gol krallığına ulaşan Vagner Love'ın, çok uzun süredir beğendikleri bir oyuncu olduğuna değinerek, Brezilyalı yıldızın transferindeki detayları da şöyle anlattı:

"Vagner, Türkiye'de daha önce büyük kulüplerin de istediği bir futbolcu. Vagner Love'ın geleceğine çok ihtimal vermemiştik. Oğlum Avukat Emirhan Çavuşoğlu ve menajer arkadaşı Cenk Merih Yazıcı, 'Vagner'i getirsek nasıl olur?' dediler. Başka işiniz yok mu, gidin işinize bakın, dedim. 'Vallahi getiririz.' dediler. Vagner dünya yıldızı, Alanya küçük bir yer belki burayı küçümseyebilir dedim. Abdoulaye Ba buraya geldiği zaman mırın kırın etmişti. Vagner, 'Abdoulaye Ba kim, ben Rio'da gecekondu çocuğuydum, benim asla kompleksim olmaz, oraya sadece futbol oynamaya gelmeyeceğim, yeniden çıkış yapacağım. Vagner'in kim olduğunu herkes yeniden görecek.' demiş."

Vagner Love'ın gelir gelmez kulübü sahiplendiğinin altını çizen Başkan Çavuşoğlu, "Vagner sadece futbol oynamıyor, sahanın dışında da burayı nasıl sahiplendiğini görebilirsiniz. Gerçekten büyük bir futbolcu, kişiliği de öyle. Vagner'den çok memnunuz." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz ocak ayında, Vagner Love'a Çin'den teklif geldiğini açıklayarak, "Çin'den, Vagner'e bizim verdiğimiz paranın iki katı teklif yapıldı. Vagner, parayı kazandım, mutlu olmak istiyorum dedi ve teklifi kabul etmedi. Vagner burada çok mutlu." ifadelerine yer verdi.

- "Adından söz ettiren bir takım olmak istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig'deki ilk yılını başarıyla tamamladığını vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'e çıkmaktan daha önemli olan burada kalıcı olmak. Süper Lig'de oynadığımız güzel futbolla halkın beğenisini kazandığımızı düşünüyorum. Her yerden tebrik mesajları geliyor. Bu seneyi hemen hemen hedeflediğimiz noktada bitirdik. İyi bir takımımız ve yönetimimiz var. Şehrimiz de Süper Lig'e yavaş yavaş alışmaya başladı." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de gelecek sezon daha iyi işler yapmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Eksik olan bölgelerimize kaliteli oyuncu takviyeleri yaparak, ligi orta sıralarda bitirecek, ilk 6'yı zorlayan bir takım olma hedefiyle hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki hedef koymakla hedeflere ulaşılmıyor. 'UEFA Kupası'na gideceğiz, şampiyon olacağız' demek haddimize değil. Kendi gücümüze göre iyi bir takım oluşturup, adından söz ettiren bir takım olmak istiyoruz."

- "Yurt dışından futbolcu almak daha kolay"

Hasan Çavuşoğlu, "Aytemiz Alanyaspor çok fazla yabancı futbolcu transferi yapıyor." eleştirilerine de katılmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'den futbolcu almak çok zor. İyi oynayan futbolcuların sözleşmeleri var, büyük takımlardan da bizim gibi küçük takımlara futbolcular gelmiyor. Paraları çok yüksek. Boşta olan futbolcular da yükümüzü ne kadar kaldırır bilinmez. Bunlara kimse vurgu yapmıyor. Alanyaspor çok yabancı futbolcu alıyor diyorlar, Türkiye'de futbolcu var da biz mi almadık. Aslında var da biz nasıl alacağız. İstediğimiz futbolcunun bonservisi 3-5 milyon avro oluyor. Yurt dışından futbolcu almak daha kolay."

- Aytemiz Alanyaspor'a yeni tesis

Aytemiz Alanyaspor'a modern bir tesis kazandırmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in, Antalyaspor'umuza yaptığı tesisin hemen hemen aynısını Alanyaspor'umuza yapacağız. 120-130 dönüm üzerinde, yaklaşık 50 milyon liralık bir tesis olacağına inanıyoruz. Sözleşmesini yaptık, inşallah bu yıl temelinin atılması ve 2019'a kadar tesislerin bitmesi için başkanımız Menderes Türel'in sözü var. O da verdiği sözü yerine getiren bir başkan olduğu için inşallah bu tesisi Alanyasporumuza kazandıracağız."