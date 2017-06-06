Vagner Love mesaj yolladı

Süper Lig'de sezonu 'gol kralı' olarak tamamlayan Brezilyalı yıldız Vagner Love, menajeri Cenk Yazıcı aracılığıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı gönderdi. Ailesiyle birlikte Brezilya'da tatil yapan Vagner Love, Alanyaspor'lu taraftarlara da teşekkür etti. Love mesajında, "İlk olarak böyle güzel bir sezonu bana yaşattığı için Allah'a şükürler olsun. Tüm takım çok çalıştık. Yeni sezonda önemli işler yapacağız" dedi.