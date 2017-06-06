Çavuşoğlu'ndan eleştirilere yanıt

Spor Toto Süper Lig'e tarihinde ilk kez çıkan ve ilk sezonunda ligde kalan Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonu değerlendirdi. Hedeflerine ulaştıklarını ve PTT 1'inci Lig'de olduğu gibi Süper Lig'de de mütevazı ve lige renk katan bir takım olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Lige yeni çıkan bir takım olarak sezon başında en az 40 puan hedefi koyduk. Ligi hedeflediğimiz bir noktada bitirdik. Geldiğimiz noktada 40 puan kötü değil. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Birkaç maç dışında iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bir alt ligde de olduğu gibi mütevazı ve lige renk katan bir takım olduk. Birçok kesimin sempatisini kazanan bir Alanyaspor vardı" dedi.



"VAGNER'E 'TATİLE GELDİ' DEDİLER"

Takıma yapılan transferleri de değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, "Bazı futbolcularla deneme aşamasında yollarımızı ayırarak erken davrandık. Devre arasında da iyi takviyeler yaptık.



PTT 1'inci Lig'e çıktığımız sene Ayite transferini yapmıştık ve yerel camiada birçok futbol adamı bu transferi eleştirmişti. Sonrasında Ayite gol kralı oldu. Bunu söyleyen insanları yanıltmış olduk. Bizim de yanıldığımız noktalar olacaktır ancak diğer kulüplere baktığımız zaman bunun asgari düzeyde olduğunu görürsünüz. 9-10 futbolcumuzun milli olduğunu görüyoruz ve bu hiçbir kulüpte yok. Geçen sezon da Vagner Love transferini eleştirenler oldu. Aytemiz Alanyaspor muhalifleri 'Vagner tatile geldi' şeklinde eleştiride bulundu. Vagner de gol kralı oldu. Bu insanları da yanıltmış olduk" diye konuştu.



"AYTEMİZ ALANYASPOR YALNIZ BIRAKILIYOR"

Takım hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Gördüğünüz üzere şampiyon olmuş Bursaspor son haftada küme düşmekten kurtuldu, ikinci olan Medipol Başakşehir de küme düştü tekrar çıktı. Sezon başında da bizim için 'çıktığı gibi düşer' dediler. TFF 1'inci Lig'e çıkınca da öyle demişlerdi. Aytemiz Alanyaspor'a kümede kaldığı için teşekkür edenler var. Aytemiz Alanyaspor hiç küme düşme potasına girmedi ki. Amacımız bu ligde kalıcı olmak ve ligi orta sıralarda bitirmekti ve bunu da başardık. 'Şampiyonluğa oynayacağız' diyemezdik. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum, Aytemiz Alanyaspor yalnız bırakılıyor. Bu kulübe sağlanan imkanlar çok yetersiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bakanımızın da katılımıyla her iki belediye başkanıyla bir Alanyaspor zirvesi yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu şartlarda bu gemi gitmez. Yönetimin ve sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çabasıyla bu iş yürümez. Aytemiz Alanyaspor'un desteğe ihtiyacı var. Transfer de yapıyoruz ama biliyorsunuz bedava yapılmıyor. Alanya'da herkesin birleşeceği, bir arada olabileceği tek yer Alanyaspor Kulübü'dür. Onun için 7'den 70'e herkes Aytemiz Alanyaspor'a sahip çıkmalı. Hem takımımız, hem şehrimiz Süper Lig'in ne olduğunu ve Alanya'ya ne kattığını anladı."