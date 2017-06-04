 Süper Lig’de kral Vagner Love! – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Süper Lig’de kral Vagner Love!

    Süper Lig’de kral Vagner Love!

    Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun sona ermesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Vagner Love, 23 golle bu alanda zirvede yer alan isim oldu.

    Süper Lig'in gol kralı Vagner Love oldu. Sezon başında 500 bin Euro bedelle Fransan'nın Monaco takımından Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı golcü, ilk 7 maçını golsüz geçirmesine rağmen geride kalan haftalara 23 gol sığdırarak ligin 'gol kralı' unvanına sahip oldu.

    Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ise ligin son haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 2 gol kaydederek 20 gole ulaştı ve Vagner Love'ın arkasından bu alanda ikinci sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sezon genelini ise 24 golle tamamladı.

    Gol krallığında üçüncü sırada ise Antalyapsor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o bulunuyor. 30 maçta 18 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, ligde takımının hücum yönünü sırtlayan isim olarak da dikkat çekti.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:46
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