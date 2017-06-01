Alanya’da 3 yolcu

Ligde kalmayı başaran A.Alanyaspor'da gidecek ve kalacak oyuncular netleşiyor. İkinci yarıda şans bulamayan İsmail Aissati'nin bileti kesilirken, devre arası yedek santrfor olarak transfer edilen Holandalı Plet'in de düşünülmediği öğrenildi. Haitili kanat Guerrier de gönderilecekler arasında.