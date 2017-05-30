Süper Lig’in kralı Love

G.Saray ağlarını 2 kez havalandıran Love, son haftaya girilirken gol krallığında en yakın rakibiyle farkı 5’e çıkardı

Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love boş geçmiyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala gol krallığında zirvede yer alan Brezilyalı futbolcu, dün akşam da farkını ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, 3-2 mağlup oldukları maçta Galatasaray ağlarını da 2 kez havalandırdı. Gol sayısını 23'e çıkaran 33 yaşındaki futbolcu, en yakın rakibi Beşiktaşlı Cenk Tosun'a 5 golle fark attı. Bu futbolcuları 17'şer golle Konya'dan Bajic, Antalyaspor'dan da Eto'o takip ediyor.