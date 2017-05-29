Vagner Love cezalı duruma düştü
Galatasaray karşısında da ağları havalandırıp skoru 2-1'e getiren Brezilyalı golcü Vagner Love, 38. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
En yakın takipçisi Cenk Tosun'la arasındaki farkı 4'e çıkaran ve gol krallığında büyük avantaj yakalayan Vagner Love 38. dakikasında gördüğü sarı kartla sezonu kapattı!
Vagner Love, sezonun son haftasında Alanyaspor'un, ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la oynayacağı kritik mücadelede forma giyemeyecek.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:24
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Aslan 3.'lük aşkına
Toplam 7
Yorum
evet koskoca gs 3.lük için kapışıyor ne hale geldi takım
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Şampiyonluğun Avrupa'daki yankıları
Toplam 1
Yorum
rewillion gs sezon başından beri oynadığınız güzel futbol ile şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiniz kutlarım .
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Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
galaaa carol nerde yaa okadarda kötü degildi bence linnes,den daha iyi
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