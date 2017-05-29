 Vagner Love cezalı duruma düştü – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    cezalı duruma düştü

    Vagner Love cezalı duruma düştü

    Galatasaray karşısında da ağları havalandırıp skoru 2-1'e getiren Brezilyalı golcü , 38. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

    Bu sezon Süper Lig'deki 22. golünü Galatasaray'a atarak gol krallığına iyice yaklaşan Love, Süper Lig'deki 17 takımdan 13'üne karşı gol sevinci yaşamış oldu.

    En yakın takipçisi Cenk Tosun'la arasındaki farkı 4'e çıkaran ve gol krallığında büyük avantaj yakalayan 38. dakikasında gördüğü sarı kartla sezonu kapattı!

    Vagner Love, sezonun son haftasında Alanyaspor'un, ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la oynayacağı kritik mücadelede forma giyemeyecek.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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