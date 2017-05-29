"3-1’lik skora bile razıydım"
33. haftanın kapanış maçında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, maç sonunda yaptığı açıklamada, "İlk yarıda inanılmaz büyük hatalar yaptık. Galatasaray'a karşı bu tip hatalar yaparsanız elbette mağlup olursunuz" diye konuştu.
"İlk yarı özellikle 3-1'lik skora bile razıydım"
Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı kutlayan Alanyaspor Teknik Direktör Safet Susic, "Haklı bir galibiyet aldılar. İlk yarı bizden çok iyi oynadılar. İlk yarıda inanılmaz büyük hatalar yaptık. Galatasaray'a karşı bu tip hatalar yaparsanız elbette mağlup olursunuz. İlk yarı özellikle 3-1'lik skora bile razıydım. Daha kötü bir sonuç bile çıkabilirdi. İkinci yarı toparladık ve daha iyi oynamaya başladık. Daha iyi işler yapmaya başladık ama Galatasaray gibi takımlara karşı 2 farklı geriye düştüğünüz zaman çevirmeniz çok zor. Bu akşam bizim için söylenecek tek güzel şey stada gelen ve TV başındakiler güzel bir maç izledi" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:38
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 5
Yorum
aslan Kocaaa sezonun özeti işte bu maçtır... Herkes şu maçı izlesin ve Galatasaray nasıl yarış dışında bırakılmış görsün. 5-0 bitecek maç 3-2 btti
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 5
Yorum
AhmetGS takım hep gol yiyor. defans değişsin artık
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F.Bahçe bayrağı köprüye yeniden asıldı
Toplam 4
Yorum
uae eagleee feneri hiç sevmem ama avrupadaki başarısı yüzünden asılan bayrağı indirmek ne demek? haftaya zaten bizim 3 yıldızlı bayrak olucak orda....
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