Alanyaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü Galatasaray ile sahalarında yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.
Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray karşısında, geçen hafta oynadıkları Akhisar Belediyespor maçından daha iyi olacaklarını kaydetti.
Oyuncularının Akhisar Belediyespor maçındaki performanstan hiç memnun olmadığını vurgulayan Susic, "O maçtan sonra çok sinirlendim. Elbette maç kaybedilir. Bu gayet normal ama bu şekilde maç kaybetmek çok üzücü, utanç vericiydi." dedi.
Geçen hafta forma giyemeyen oyuncuların dönüşüyle Galatasaray maçında daha iyi bir oyun ortaya koyacaklarını anlatan Susic, "Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ancak kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Teknik direktör Susic, Akhisar maçında süre alamayan bazı oyunculara şans verdiğini dile getirerek, gelecek sezonun kadrosunu da yavaş yavaş hazırlamaya başladığını ifade etti.
Ligdeki son maçların bazı şeyleri görme imkanını da sağladığını anlatan Susic, kiralık oyuncularının gelecek sezonun kadrosunda yer almasını istediğini dile getirerek, "Onların kalmalarından yanayım. Aynı şekilde takımımıza faydalı olacak yeni oyuncuları getirmeyi elbette istiyorum." diye konuştu.
Turuncu-yeşilli takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Safet Susic yönetimindeki idmana oyuncuların tamamı katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:14
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 93
Yorum
Kara Kargalar gak dedi Kedi ulaşamadığı ciğere misali eğer BEŞİKTAŞ EUROLİG ŞAMPİYONU olsaydı önce bu BAYRAĞI asarlardı, sonrada FUTBOLDA ikinci bayrağı yanına cuk
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 20
Yorum
tsli acımayın onlar size acımadı sizde onlara acımayın hepsini birden isteyin zor durumda kalsınlar
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Enes Ünal, İspanya yolcusu
Toplam 5
Yorum
Fbli Work permit yazarsanız internete neden kiralandığını öğrenirsiniz. Bu arada milli takımda da belirli sayıda forma giymiş olması gerekli.
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