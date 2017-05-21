Love: Başaracağım

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love geçen hafta attığı gollerle 21 gole ulaştı. Vagner Love böylece gol krallığı sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Vagner Love, "Taraftarımız için gol kralı olacağım. Kalan maçlarda da gol atmak istiyorum" diye konuştu.