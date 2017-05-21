Love: Başaracağım
Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love geçen hafta attığı gollerle 21 gole ulaştı. Vagner Love böylece gol krallığı sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Vagner Love, "Taraftarımız için gol kralı olacağım. Kalan maçlarda da gol atmak istiyorum" diye konuştu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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