Aytemiz Alanyaspor'daki performansıyla yıldızını iyice parlatan Emre Akbaba'ya teklif yağıyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise bu konuda son derece net konuştu. Çavuşoğlu, "Emre çok değerli. Onu isteyen takım en az 5 milyon Euro vermeli" dedi.