 Emre çok değerli! – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Emre çok değerli!

    Emre çok değerli!
    Aytemiz Alanyaspor'daki performansıyla yıldızını iyice parlatan Emre Akbaba'ya teklif yağıyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise bu konuda son derece net konuştu. Çavuşoğlu, "Emre çok değerli. Onu isteyen takım en az 5 milyon Euro vermeli" dedi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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