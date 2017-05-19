 İmajımız bozulmasın – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    İmajımız bozulmasın

    İmajımız bozulmasın
    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, kalan maçlarda oluşturdukları imajı bozmamaları gerektiğini söyledi. Susic, "Bu yüzden iyi futbolumuzu sürdüreceğiz" dedi. Tecrübeli hoca, "Vagner Love kral olmak istiyorsa 3-4 gol daha atmalı" diye konuştu.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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