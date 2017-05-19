İmajımız bozulmasın

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, kalan maçlarda oluşturdukları imajı bozmamaları gerektiğini söyledi. Susic, "Bu yüzden iyi futbolumuzu sürdüreceğiz" dedi. Tecrübeli hoca, "Vagner Love kral olmak istiyorsa 3-4 gol daha atmalı" diye konuştu.