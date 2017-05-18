Susic:"Daha lig bitmedi"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen antrenmanın ardından haftayı değerlendiren Teknik Direktörü Safet Susic, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.
Susic, "Şimdiki hedefimiz ise ligi daha yukarılarda bitirmek. Bu hafta Akhisar'a gidiyoruz. Amacımız galibiyetle dönmek. Bunu oyuncularıma da söyledim. Henüz lig bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Bugüne kadar oluşturduğumuz güzel imajı bozmamalıyız. Bunun için çalışmalıyız" dedi.
'ÇOK GOLLÜ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'
Deplasmanda karşılaşacakları Akhisar Belediyespor'un iyi bir grafik çizdiğine değinen Susic, "Çok iyi bir seri yakaladılar. Bizden 2 puan daha iyi durumdalar. Biz yenersek bir puan üzerlerine çıkacağız. Kardemir Karabükspor maçından önce de söylediğim gibi bu maçta da çok pozisyonlu çok gollü bir maç bizi bekliyor. Her iki takımdan da ofansif, açık ve heyecanlı bir futbol bekliyorum" diye konuştu.
'VAGNER BÜYÜK OYUNCU'
Kardemir Karabükspor karşılaşmasında 3 gol ve 1 asist yapan Brezilyalı golcü Vagner Love'u da değerlendiren Susic, şöyle dedi:
"Vagner çok büyük bir oyuncu. Hayatı boyunca başarılı olmuş bir oyuncu. Sezon sonunda büyük bir ihtimalle gol kralı olacağını düşünüyorum. Ancak bu hedefini garantilemesi için birkaç gol daha atması gerekir. Çok iyi özelliklere sahip çok önemli bir oyuncu. Bunu hak ediyor. Burada mutlu ve huzurlu olduğunu biliyorum. Önümüzdeki sezon da mukavelesi devam ediyor. Burada kalacağını ümit ediyorum. İsteğim o yönde."
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:30
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Fırtına evinde esmek istiyor
Toplam 3
Yorum
tokatlı damdoy ve rodellaga beraber oynamaya başladı, takım söndü gitti görmüyor musun hoca
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 12
Yorum
BJK_LEE ULAN SHACKTAR DONETSKİN 2-3 KERE ALDIĞI BİR KUPA SONUÇTA.. ŞAMPİYONLAR LİĞİ OLSA BİR NEBZE OLSUN TAMAM DİYECEMDE ÇOK ABARTTIK BENCE..
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''Lens seneye yok!''
Toplam 22
Yorum
Sinan Maalesef gerçek ama ne yapacaksın artık Kadıköy'de bizim yerimize güvenlik klüp çalışanı falan maç izler Başkanda düşünsün dursun artık
Susic:"Daha lig bitmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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