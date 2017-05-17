 Love iyi teklif bekliyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Love iyi teklif bekliyor

    Love iyi teklif bekliyor
    'un 21 golle krallık koltuğunda oturan golcüsü Vagner Love, transfer için açık kapı bıraktı. Brezilyalı yıldız, "Sezonu iyi bir şekilde bitirip gol kralı olmak istiyorum. Neler olacak göreceğiz. Buradan ayrılmam için iyi bir teklif gelmesi gerek" dedi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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