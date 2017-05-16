 Vagner Love keyifli – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
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    keyifli

    Vagner Love keyifli
    Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü , Karabükspor maçında yaptığı hat trick ile gol sayısını 21'e çıkararak gol krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımız için kral olmak isterim" dedi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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