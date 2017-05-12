Vagner Love aşkı
Alanyaspor formasıyla 25 maçta 18 gol, 2 asistlik muhteşem bir istatistik yaşayan Vagner Love’a transfer teklifleri yağmaya başladı.
Aytemiz Alanyaspor'da Brezilyalı golcü oyuncu Vagner Love 25 karşılaşmaya 18 gol, 2 asistlik muhteşem bir istatistik sığdırdı. Turuncu-Yeşilliler'le gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuya adeta teklif yağmaya başladı. Adı büyük takımlarla da anılan Vagner Love'a son olarak Katar ekibi Al- Sadd, Osmanlıspor ve Bursaspor talip oldu. Love ise transferi şu an düşünmediğini belirterek, "Henüz lig bitmedi. Benim transfer konuşmam kulübüme saygısızlık olur. Alanyaspor'u ve buradaki taraftarları çok seviyorum. Sadece takımın başarısını düşünüyorum" dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Love'u satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Vagner Love aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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