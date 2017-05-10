 I Love Türkiye! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    I Love Türkiye!

    I Love Türkiye!

    , Alanya’daki gol sayısını 18’e yükseltti. Krallıkta zirveye çıkan sambacı “Türkiye’yi çok sevdim” ifadesini kullandı.

    'da bu sezon forma giydiği 25 maçta 18 gol atan ve krallık yarışında Beşiktaşlı Cenk Tosun'u geçip zirveye kurulan , mutluluktan havalarda uçuyor. "Bitti" denilen kariyerinde yeniden zirveye çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "Türkiye'ye geldiği ilk dönemle şu an arasında çok büyük fark var. Türkiye'yi çok sevdim. İnanılmaz bir ülke" dedi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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