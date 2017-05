Vagner Love: Gol krallığındaki yarışımız devam ediyor

Hafta sonu Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklara başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start aldı. Toplu koşunun ardından futbolcular iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Oyuncuların tamamının katıldığı idman dar alanda serbest oyunla sonlandı.



YARIŞ DEVAM EDİYOR

Takımın Brezilyalı golcüsü 32 yaşındaki Vagner Love, antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Vagner Love, maçta attığı 2 gol sayesinde gol krallığı listesinde lider konuma geldiğini hatırlattı. Love, "Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Maç içerisinde attığım 2 gol beni lider konuma getirdi, ama sanırım her futbolcu benim söylediğim gibi aynı duygulara sahip olacaktır. Gol atmanın ötesinde takımımız galip geldiği için mutluyum. Gol krallığındaki yarışımız devam ediyor. Evet, şu an lider konuma geldim ama bunda takım arkadaşlarımın da etkisi büyük. Gerçekten buradan onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok yoğun çalışıyoruz elbette, bireysel olarak da takım olarak da. Bireysel olarak çalıştığımız sürece goller atmaya devam edeceğiz. Umarım ben de bireysel anlamda gollere devam edip, gol krallığında lider konumda bitirebilirim" dedi.



'ÇOK ÇALIŞIYORUM'

Bir gazetecinin 'Ligin ilk 8 haftasında gol atamamıştın. İçinde bir endişe oldu mu?' sorusunu yanıtlayan Vagner Love, "Tabi bu tarz şeyler futbolun içerisinde var ama benim menajerim aynı zamanda da babamın söylediği bir laf vardır. Bunu futbolda hiçbir zaman unutmam, 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli.' Belki iyi başlayamadık ama, şu anki fotoğraf itibariyle iyi bitireceğiz gibi gözüküyor. Umarım bu şekilde devam eder, ama ilk hafta atamadığım goller futbolun içerisinde her zaman var. Çok çalışıyorum. Şimdi sahaya en son geldim. Bundan önce içeride ekstra çalışmalarımı Allah da görüyor" diye konuştu.



'ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Türkiye'ye geldiği ilk günle şu an ki arasında farklar olduğu de belirten Vagner Love, şöyle konuştu:

"Gerçekten büyük bir fark var. Ben geldim, lige adapte olana kadar, takım arkadaşlarıma adapte olana kadar, mevcut kültüre adapte olana kadar belli süre geçiyor elbette. Hatta devre arası gelen arkadaşlarımıza alışana kadar bile belli bir adaptasyon süresine ihtiyacımız var. Şu an onu atlatmış durumdayım. Gerçekten çok iyi hissediyorum, çok da mutluyum burada. Benim olmadığım maçlarda pozisyon bulamadık, gol atamadık gibi değerlendirme yapmak istemiyorum. Her ne kadar biz işe çok ciddi de sarılsak, her maça ayrı şekilde konsantre de olsak o zamanki durumumuz biraz daha relaks, biraz daha rahat hareket etmemize neden oldu. Bunu ona bağlayabiliriz. Yoksa benim oynadığım maçlarda da pozisyon bulamadığımız zamanlar olmuştur. Ben olaya o şekilde bakmak istemiyorum."