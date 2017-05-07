Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti

Alanyaspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Akdeniz ekibinin beraberlik golü Vagner Love'dan geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında 39. dakikada Vagner Love'nin penaltı golüne engel olamadı.

VAGNER LOVE'NİN BU SEZON ATTIĞI GOLLER

Vagner Love, Atiker Konyaspor'a attığı golle Alanyaspor ile bu sezon 17. lig golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu attığı golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u gol krallığında yakalamayı başardı.

2016-2017 SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Cenk Tosun (Beşiktaş) - 17

Vagner Love (Alanyaspor) - 17

Samuel Eto'o (Antalyaspor) - 14