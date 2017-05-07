Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkararak Cenk Tosun'u yakalamayı başardı.
Alanyaspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Akdeniz ekibinin beraberlik golü Vagner Love'dan geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında 39. dakikada Vagner Love'nin penaltı golüne engel olamadı.
VAGNER LOVE'NİN BU SEZON ATTIĞI GOLLER
Vagner Love, Atiker Konyaspor'a attığı golle Alanyaspor ile bu sezon 17. lig golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu attığı golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u gol krallığında yakalamayı başardı.
2016-2017 SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
Cenk Tosun (Beşiktaş) - 17
Vagner Love (Alanyaspor) - 17
Samuel Eto'o (Antalyaspor) - 14
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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