 Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti

    Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti

    Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkararak Cenk Tosun'u yakalamyı başardı

    Alanyaspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Akdeniz ekibinin beraberlik golü Vagner Love'dan geldi.

    Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında 39. dakikada Vagner Love'nin penaltı golüne engel olamadı.

    Vagner Love'nin bu sezon attığı goller

    Vagner Love, Atiker Konyaspor'a attığı golle Alanyaspor ile bu sezon 17. lig golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu attığı golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u gol krallığında yakalamayı başardı.

    2016-2017 Süper Lig gol krallığı

    Cenk Tosun (Beşiktaş) - 17
    Vagner Love (Alanyaspor) - 17
    Samuel Eto'o (Antalyaspor) - 14

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:26
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