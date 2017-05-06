Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkararak Cenk Tosun'u yakalamyı başardı
Alanyaspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Akdeniz ekibinin beraberlik golü Vagner Love'dan geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında 39. dakikada Vagner Love'nin penaltı golüne engel olamadı.
Vagner Love'nin bu sezon attığı goller
Vagner Love, Atiker Konyaspor'a attığı golle Alanyaspor ile bu sezon 17. lig golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu attığı golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u gol krallığında yakalamayı başardı.
2016-2017 Süper Lig gol krallığı
Cenk Tosun (Beşiktaş) - 17
Vagner Love (Alanyaspor) - 17
Samuel Eto'o (Antalyaspor) - 14
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:26
- Marcelo ile 2020’ye
Toplam 15
Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
- Fırtına evinde duruldu
Toplam 10
Yorum
Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
- PFDK’dan Beşiktaş’a 15 bin TL para cezası
Toplam 1
Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
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