 Kayseri final maçımız olacak – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Kayseri final maçımız olacak

    Kayseri final maçımız olacak

    Alanyaspor’un hocası Susic: “Ligde gelecek iki maçı dış sahada oynuyoruz. Kayserispor maçından 3 puan istiyorum...”

    Teknik Direktörü , Süper Lig'de gelecek iki maçlarını deplasmanda oynayacaklarını hatırlatarak, bu karşılaşmalardan puan çıkarmak zorunda olduklarını söyledi. Susic, "Oyuncularıma da anlattım. Kayseri bizim final maçımız. Mutlaka iyi bir sonuç almalıyız. Herkes maçın bilincinde" dedi. Deneyimli hoca, ligde Vagner Love'dan çok memnun olduğunu da belirtti.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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