 Gol yeme oranı 3.43 – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Gol yeme oranı 3.43

    Gol yeme oranı 3.43
    bu sezon maçlarında en çok gol olan takım oldu. Akdeniz ekibi 45 gol atıp kalesinde 51 gol gördü ve maç başına 3.43 gol ortalamasına ulaştı. Aytemiz Alanyaspor 51 golle ligin en çok gol yiyen iki takımından biri konumunda bulunuyor.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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