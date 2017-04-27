Susic'ten Vagner Love sözleri

Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, bu haftaki Kayserispor karşılaşmasının kendileri için adeta final niteliği taşıdığını belirtti.

Son kalan 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Susic, "Şu anda ligde bu anlamda tek takımız. Gelecek iki maçımızı deplasmanda oynayacağız. Eğer bu maçlarda puan veya puanlar almazsak zor duruma düşeriz. Özellikle Kayserispor maçında bir puan almamız gerekiyor. Belki bir puanla ligde kalmayı garantileyemeyiz ama rahat bir konuma geliriz. Üç puan çok iyi olur ama maç zor olacak." diye konuştu.

- "Vagner Love'ın performansı benim için sürpriz değil"

Safet Susic, idmanda sakatlanarak son Osmanlıspor karşılaşmasında sahada yer alamayan Vagner Love'ın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını bildirdi.

Kontrolden sonra Love'ın oynamak istemesine bir şey diyemeyeceğini anlatan Susic, "Hazırsa bakacağız. En ufak bir risk varsa onu oynatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Vagner Love'ın büyük ve lider bir oyuncu olduğuna değinen Susic, yıldız futbolcunun özellikle son maçlarda takıma katkısının çok büyük olduğunu ifade etti. Vagner Love ile puanlar aldıklarına işaret eden Susic, "Herkes ondan memnun. Seneye de bu takımda olmasından memnunum. Her antrenmanda çok iyi çalışıyor. Kariyeri de tartışılmaz. Büyük takımlarda oynadı. Performansı da benim için sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beşiktaş şampiyonluğu hak ediyor"

Ligin bitmesine 6 hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını 7'ye çıkaran Beşiktaş'ı bu sezonun şampiyonu olarak gördüğünü ifade eden Susic, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasında 7 puan fark var. Gelecek maçta da Beşiktaş, Başakşehir'e karşı oynuyor. Yenilse bile puan farkı kapatılamaz. Bana göre Beşiktaş iyi futbol oynuyor ve bu sezon şampiyonluğu hak ediyor." diye konuştu.

Ligde ikincilik mücadelesinde Fenerbahçe'nin şansını da değerlendiren Susic, sarı-lacivertli takımın son dönemde çıkış yakaladığını vurguladı. Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile ikincilik mücadelesi vereceğine işaret eden Susic, "Fenerbahçe iyi oynuyor, iyi durumda. Aralarında 4 puan fark var. Medipol Başakşehir ile aralarında büyük mücadele olacak." diye görüşlerini aktardı.

- "Visca, Başakşehir'de biraz fazla kaldı"

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Visca'nın büyük takımlarda oynayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Susic, "Kaliteli ve iyi bir oyuncu. Bana göre Başakşehir'de biraz fazla kaldı. Öncelikle Türkiye liginde 4 büyük takımdan birine gitmesi gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de daha önce de görev aldığını hatırlatan Boşnak teknik adam, önceki ile şimdiki çalıştırdığı takımlar arasında bir fark göremediğini dile getirdi. Son dönemde Türkiye'de bütün takımların çıkış yakaladığını anlatan Susic, futbol anlamında bir farkın olmadığını ancak şartların eskisine göre çok daha iyi olduğunu kaydetti.