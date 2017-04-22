Love üzüntüsü

SÜPER Lig'de 27.hafta geride kalırken kaleyi en çok bulan isim Alanyasporlu Vagner Love oldu. Love 41 kez isabetli şut çekerken toplamda 16 gol attı. Vagner Love'un sakatlığı nedeniyle bu hafta Osmanlı'ya karşı oynayamayacak olması taraftarı üzdü.