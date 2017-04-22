 Love üzüntüsü – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Love üzüntüsü

    Love üzüntüsü
    SÜPER Lig'de 27.hafta geride kalırken kaleyi en çok bulan isim Alanyasporlu Vagner Love oldu. Love 41 kez isabetli şut çekerken toplamda 16 gol attı. Vagner Love'un sakatlığı nedeniyle bu hafta Osmanlı'ya karşı oynayamayacak olması taraftarı üzdü.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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