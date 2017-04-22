Love üzüntüsü
SÜPER Lig'de 27.hafta geride kalırken kaleyi en çok bulan isim Alanyasporlu Vagner Love oldu. Love 41 kez isabetli şut çekerken toplamda 16 gol attı. Vagner Love'un sakatlığı nedeniyle bu hafta Osmanlı'ya karşı oynayamayacak olması taraftarı üzdü.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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